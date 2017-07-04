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Террористы под Мариуполем стреляли из Града “Партизан”
Боевики т.н. “ДНР” из минометов и РСЗО Град системы “Партизан” били по позициям ВСУ. Об этом 0629 рассказал спикер сектора “Мариуполь” Владимир Виват.
Пророссийские бандформирования продолжили вооруженные провокации против ВСУ на Мариупольском направлении. За прошедшие сутки зафиксировано 8 обстрелов позиций сил АТО.
Утром из артиллерии 122 мм и РСЗО Град системы “Партизан”(4 снаряда) боевики т.н. “ДНР” обстреляли позиции ВСУ на участке Гнутово — Водяное. Обстрел этого участка боевики продолжили вечером из минометов 82 мм.
Из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов боевики били по позициям украинских армейцев около Лебединского, Новотроицкого и Павлополя.
Около Широкино зафиксирован обстрел из БМП.
После 00:00 боевики продолжили обстрелы оборонительного участка ВСУ около Гнутово из стрелкового оружия и гранатометов.
В секторе “Мариуполь” потерь не было.
Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, РСЗО "Град", террористы
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