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В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
В 11:10 в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв. После ЧП внезапно пропала мобильная связь Vodafone (МТС) и оператора "ДНР" "Феникс". Дончане в социальных сетях пишут, что взрывная волна была отчетливо слышна в центре города, несмотря на дождь, передает "Диалог.UA".
"Услышали Люксембург - Освобождения Донбасса...Донецк Сити...Ворошиловка"; "Вишня, и что это было?" "Таманский долгое время перекрыт, а теперь и громыхнуло тут...."; "11:13 что-то бахнуло не кисло"; "Облстат тоже слышал бах, МТС и "Феникс" не работают", - комментируют горожане.
Местные жители не исключают, что взрыв прогремел в районе здания техникума пищевой промышленности, где с утра искали взрывчатку. К слову, в этом же помещении наемники устроили собственную базу. Дончане отмечают, что в районе торгового центра "Донецк Сити" стоит машина с антенной для заглушки сигналов мобильных операторов.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ЧП, мобильная связь, ДНР
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