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В Мариуполе выпал град. ВИДЕО

04.07.2017 19:45
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В Мариуполе выпал град. ВИДЕО

Сегодня в Мариуполе с 10 часов утра началась непогода. В добавок к шквальному ветру и дождю добавился град, пишет mariupol.tv.
По сообщению мариупольцев, град падал размером с фасоль.



Теги: Донбасс, Мариуполь, град, гроза
 
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