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Архив - Донецкая область

За сутки в АТО 22 обстрела: двое украинских военных погибли, трое ранены

04.07.2017 10:12
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За сутки в АТО 22 обстрела: двое украинских военных погибли, трое ранены

Вчера боевики 22 раза применяли оружие против украинских военнослужащих. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих вчера погибли. Еще трое бойцов сил АТО получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На приморском направлении восемь раз пророссийские незаконные вооруженные формирования применяли оружие. В частности, вечером с 82-мм минометов они обстреляли оборонительные укрепления сил АТО вблизи Водяного. Несколько позже применяли там ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку Широкино оккупанты били из вооружения БМП. А по позициям украинских армейцев, которые держат оборону у Новотроицкого, Гнутово, Лебединского и Пшавлополя, противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
"Вчера мы сообщали о плотном артиллерийском обстреле позиций сил АТО, который состоялся утром в районе Гнутово. В течение вчерашнего дня было выяснено, что оккупанты, кроме систем ствольной артиллерии, использовали переносные реактивные пусковые установки "Град - П"("Партизан")", - говорится в сообщении.

Донецкое направление. После активизации снайперских групп противника на Светлодарской дуге боевики вчера вечером нарушали перемирие в южном пригороде Авдеевки, вблизи Опытного и в районе Майорска. Использовали бандформирования исключительно пехотное вооружение, в частности гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего в течение минувших суток на этом направлении было начислено 7 обстрелов.

Такое же количество фактов применения оружия зафиксировано вчера на луганском направлении. Артиллерийского вооружения на этой части линии соприкосновения противник вчера не использовал. Зато, опять под огонь оккупантов из гранатометов и стрелкового оружия прошедшие сутки попали опорные пункты украинских военных неподалеку Новозвановки, Станицы Луганской, Донца, Желтого и Валуйского. Кроме того, еще до рассвета вблизи Новотошковского "работал" вражеский снайпер.
"Вместе с тем, в отдельных случаях, учитывая угрозу для своей жизни и здоровья, украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь с целью поражения огневых средств противника", - отметили в штабе.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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