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Архив - Донецкая область

Бандформирования "ДНР" держат наготове шесть 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика": ОБСЕ

05.07.2017 13:16
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Бандформирования "ДНР" держат наготове шесть 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика": ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ нашли на оккупированной территории Донецкой области шесть 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", которые должны были быть отведены по соглашению 2015 года. Во вторник, 4 июля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ опубликовала отчет о нарушениях условий отведения вооружения на Донбассе террористами "ДНР".

"Миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении от 16 октября 2015 года", - указано в документе. Наблюдатели сообщили о наличии у незаконных вооруженных бандформирований "ДНР" тяжелой артиллерии. "В контролируемых районах "ДНР" за (определенными) координатами отвода СММ увидела шесть 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика"", - четко зафиксировали сотрудники ОБСЕ.



Теги: Донбасс, отчет, ОБСЕ, вооружение, ДНР, бандформирования
 
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