Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО

05.07.2017 16:11

Бойцы ВСУ продолжают сеять страх в рядах террористов на Донбассе. Об этом сообщает "Украинская служба новостей 1492", передает "Диалог.UA".

Как признался один из боевиков псевдореспублики, украинская армия открыла по ним настоящую охоту, в результате которой удалось уничтожить позиции кремлевских наемников в районе Авдеевки. Он рассказал, что украинские снайперы действуют очень профессионально, при этом только за последний месяц потери настолько серьезны, что равняются 4-месячным потерям в зимнее время. Боевик отметил, что ВСУ резко изменили тактику под Авдеевкой - артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР", уничтожая при этом огневые точки.