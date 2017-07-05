Хроника АТО: за прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

05.07.2017 09:49

За прошедшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, при этом запрещенного минскими соглашениями вооружения оккупанты не применяли; ни один украинский воин в результате вражеских обстрелов не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в соцсети Facebook.

«Российско-террористические бандформирования продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия. Впрочем, ситуация в районе проведения АТО по сравнению с предыдущими сутками, улучшилась и постепенно стабилизируется. Об этом свидетельствует не только количество совершенных вчера боевиками вооруженных провокаций, но и характер оружия противника и плотность самих обстрелов», — говорится в сообщении.

Так на приморском направлении противник вчера открывал огонь по наших оборонных укреплениях семь раз. В частности, вечером незаконные вооруженные формирования били по позициям украинских армейцев в районе Павлополя, Лебединского, Гнутово и Широкино из стрелкового оружия. Вблизи Водяного — из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, еще утром и днем враг применял против защитников Гнутово и Лебединского автоматические станковые гранатометы.

На донецком направлении вчера боевики еще до рассвета открывали огонь по позициям сил АТО в районе Авдеевки, Опытного и Зайцево из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, иногда — из вооружения БМП. Фактически на этих же участках линии боевого соприкосновения враждебные вооруженные провокации состоялись уже после захода солнца. Всего на этом направлении в течение минувших суток противник нарушал режим прекращения огня шесть раз.

На луганском направлении боевики нарушали «тишину» лишь дважды. В частности, еще днем под вражеским огнем из гранатометов и БМП оказались наши укрепления вблизи н.п. Кряковка. А поздно вечером боевики из стрелкового оружия различных калибров и подствольных гранатометов обстреляли украинское подразделение, которое держит оборону неподалеку Станицы Луганской.