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Хроника АТО: за прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

05.07.2017 09:49
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Хроника АТО: за прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, при этом запрещенного минскими соглашениями вооружения оккупанты не применяли; ни один украинский воин в результате вражеских обстрелов не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в соцсети Facebook.

«Российско-террористические бандформирования продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия. Впрочем, ситуация в районе проведения АТО по сравнению с предыдущими сутками, улучшилась и постепенно стабилизируется. Об этом свидетельствует не только количество совершенных вчера боевиками вооруженных провокаций, но и характер оружия противника и плотность самих обстрелов», — говорится в сообщении.

Так на приморском направлении противник вчера открывал огонь по наших оборонных укреплениях семь раз. В частности, вечером незаконные вооруженные формирования били по позициям украинских армейцев в районе Павлополя, Лебединского, Гнутово и Широкино из стрелкового оружия. Вблизи Водяного — из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, еще утром и днем враг применял против защитников Гнутово и Лебединского автоматические станковые гранатометы.

На донецком направлении вчера боевики еще до рассвета открывали огонь по позициям сил АТО в районе Авдеевки, Опытного и Зайцево из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, иногда — из вооружения БМП. Фактически на этих же участках линии боевого соприкосновения враждебные вооруженные провокации состоялись уже после захода солнца. Всего на этом направлении в течение минувших суток противник нарушал режим прекращения огня шесть раз.

На луганском направлении боевики нарушали «тишину» лишь дважды. В частности, еще днем под вражеским огнем из гранатометов и БМП оказались наши укрепления вблизи н.п. Кряковка. А поздно вечером боевики из стрелкового оружия различных калибров и подствольных гранатометов обстреляли украинское подразделение, которое держит оборону неподалеку Станицы Луганской.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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