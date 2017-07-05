Коты российское молоко даже брезгуют пить: как бы ни старались террористы "ДНР", в оккупированном Донецке все равно большой спрос на украинские продукты

05.07.2017 10:16

Оккупационные "власти" Донецка намеренно заваливают продуктовые прилавки российской продукцией, но она не пользуется спросом у местного населения. Российскую еду, которая превышает по цене украинские аналоги, дончане не любят. А вот украинские продукты, которые в ОРДО попадают окольными путями, тут покупают с большой охотой. Как рассказал выехавший из Донецка волонтер Леонид Краснопольский, торговая блокада Донбасса ударила, прежде всего, по оставшимся на оккупированной территории предприятиям Ахметова, Донецкому металлургическому заводу. Но украинские товары сюда все равно попадают, сообщает "Диалог.UA".

За украинские продукты дончане платят с желанием, от российских товаров здесь все воротят нос. "Украинские продукты в Донецке любят. Потому, что российские есть невозможно. Российское молоко даже коты пить брезгуют", - рассказал волонтер. Он также добавил, что при желании в ОРДО можно существовать: кормясь или с гуманитарки, или как вариант – со сбора металлолома.

Ранее сообщалось о том, что незащищенные слои населения в "ДНР" не могут прожить нормально от пенсии, которую платят оккупанты и просят подаяние, чтобы протянуть до очередной подачки от боевиков хотя бы на хлебе. Кроме того сообщалось, что российскую еду в "ДНР" местное население называет шлаком.