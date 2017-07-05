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"Они очень отличаются от "ЛНР" и "ДНР"": бойцы АТО рассказали, что на позициях "ЛНР" под Крымским увеличилось количество кадровиков РФ
Пользуясь режимом перемирия, боевики передислоцируют бронетехнику. В частности, стягивают ее в Крымское и продолжают обстреливать позиции армейцев 93-й бригады, которые защищают свободную часть Украины вдоль Бахмутской трассы. Об этом сообщает"Диалог.UA" с ссылкой на "5 канал".
Позиции вблизи оккупированного Желобка покрыты воронками. Боевики не прекращают попыток восстановить контроль вдоль Бахмутской трассы. Правда, с началом так называемого "хлебного перемирия" количество обстрелов существенно уменьшилась. "Я бы не сказал, что они успокоились. Немножко провоцируют, правда, нарываются. Но не каждый день", - говорит боец 93-й механизированной бригады ВСУ Богдан.
После относительно тихих выходных, в понедельник, 3 июля, боевики возобновили обстрелы. По позициям 93-й мехбригады вели огонь из оккупированного села Сентяновка, бывшего Фрунзе. В нескольких метрах от армейца с позывным "Румын" разорвалась вражеская граната. Говорит, что уцелел чудом. От осколков военного защитили деревья.
Прекратили боевики обстрел вечером понедельника и сразу начали укрепляться, говорят армейцы. "Окопы роют, блиндажи копают. Потому что даже ночью окопные мины взрываются. То есть людей они там нагнали - время от времени идет работа. Они окапываются, усиливаются. Техника туда подъезжает", - рассказывает "Румын".
Как стало известно, на позициях наемников произошла ротация. Разведка подтвердила, что среди новоприбывших - большинство кадровых российских военных. "Они очень отличаются от "ЛНР" и "ДНР". То, что они надели форму "ЛНРовскую" или "ДНРовскую", это не значит ничего. Их очень хорошо видно за километр", - отмечает боец Богдан.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ГРУ, ДНР, ЛНР, АТО, боевики
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