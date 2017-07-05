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"Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности

05.07.2017 21:24
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"Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности

Российско-оккупационных войск на Донбассе недостаточно для полномасштабного наступления, однако их численного состава вполне хватит для организации "котлов". Об этом "Обозревателю" рассказал генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец, передает "Диалог.UA".

По его словам, у подобного сценария может быть несколько причин, в частности, плохая работа руководства, так называемое промежуточное состояние "то ли войны, то ли мира", а также усталость военнослужащих от продолжительной войны. Отвечая на вопрос журналистов, может ли противник активизироваться в ближайшие летние месяцы, Уманец сказал: "Еще время есть – до сентября".

Он напомнил, что как раз в это время в Беларуси пройдут масштабные российско-белорусские учения "Запад - 2017". Эксперт уверен, что это должно нас насторожить, поскольку противник может планировать определенные действия. При этом, по мнению генерал-лейтенанта, Путин на данный момент не готов к решительным военным действиям на востоке Украины.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Донецкая область, Луганская область, АТО, ВСУ
 
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