"Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву

05.07.2017 07:29

Несмотря на то, что Россия своей гибридной войной лишила бывшую "элиту" Донбасса практически всего, они продолжают горячо любить оккупанта и ненавидеть собственную страну. О таком противоречии рассказал украинский корреспондент Роман Цимбалюк, передает "Диалог.ua".

Он отметил, что довольно часто встречает в Москве бывших высокопоставленных донецких регионалов и коммунистов, спрятавшихся в России от войны. В личных беседах они всегда рассказывают о ненависти к Украине, максимально уходя от темы вторжения России. "Они не могут поехать к себе домой в оккупированный Донецк и Луганск. Их дома разграблены, или в них живет руководство ихтамнет, отжата собственность и другие активы.

Кремль назначил своих полностью ручных ставленников, которые готовы мочить потенциальных конкурентов. Подвал обеспечен сразу при появлении на оккупированой территории. Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего в рамках Украины. Они ноль, никто", - подчеркнул Цимбалюк, отметив, что несмотря на это они горячо любят агрессора. "Только у меня такие публичные действия ассоциируется с проституцией? Или это в раздел "все профукать и ничего не понять"? Эти люди могут любить свою страну или только оккупационный сапог?", - задал репортер риторический вопрос.