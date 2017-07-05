Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

С завтрашнего дня мариупольцы смогут ездить в Харьков полноценным поездом

05.07.2017 20:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С завтрашнего дня мариупольцы смогут ездить в Харьков полноценным поездом

С 6 июля жители Мариуполя и все желающие смогут ездить в Харьков полноценным поездом, который после долгих обсуждений и заявлений запустила "Укрзалізниця". Для удобства жителей региона этот маршрут был продлен до Бахмута. Об этом говорится на официальном сайте "Укрзалізниці", где также можно посмотреть подробный маршрут, расписание и забронировать билеты.
Поезд №195/196 отправляется из Мариуполя в 20:08 через день по чётным числам. Прибытие в Харьков - 09:03 следующего утра, а в 9:51 отправляется из Харькова в Бахмут, куда прибывает в 14:25.
Обратно из Бахмута поезд отправляется в 15:25, прибывает в Харьков в 19:48, откуда в 20:25 отправляется в Мариуполь. Время прибытия в Мариуполь — 8:49.
В маршрут поезда также включена остановка в Изюме и Святогорске, которые представляют туристический интерес для жителей Мариуполя и региона в целом.



Теги: Донбасс, Харьков, Мариуполь, поезд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх