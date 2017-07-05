В центре Мариуполя разлегся Гарфилд

05.07.2017 10:43

Неизвестный художник изобразил “Гарфилда” на главном проспекте Мариуполя.

Сегодня рисунок рыжего мультипликационного кота по имени Гарфилд был обнаружен на главном проспекте Мариуполя, пишет 0629. Нарисован кот на асфальте около одного из входов в подземный переход.