В дни проведения фестиваля мариупольцы не смогут попасть на пляж

05.07.2017 16:40

С 7 по 9 июля попасть на пляж поселка Песчаный смогут только те, кто купил билеты на музыкальный фестиваль. Для остальных мариупольцев и гостей города дорога туда будет закрыта до понедельника.

Об этом говорится на сайте фестиваля, об этом также сообщил на пресс-конференции управляющий делами исполкома Александр Кочурин.

При этом, согласно Конституции Украины, платных пляжей не бывает. Вход на пляж, проход к морю, купание абсолютно бесплатны - это конституционные права граждан, защищенные Конституцией и законами Украины.

"Конституція України Стаття 13 частина 2. Кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону."

"Водний кодекс України Стаття 47. Право загального водокористування. Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та надання відповідних дозволів".

"Водний кодекс України Стаття 88. Прибережні захисні смуги. До узбережжя морів, морських заток і лиманів у межах пляжної зони забезпечується безперешкодний і вільний доступ громадян для загального водокористування".

Поэтому у мариупольцев возник вопрос относительно законности такого ограничения доступа граждан на территорию и пропуск к ней исключительно на платной основе. В исполком горсовета был направлен запрос. На каком основании будет закрыт проход и есть ли решения органов власти или местного самоуправления города Мариуполя о предоставлении в аренду земельного участка на территории пляжа поселка Песчаный организаторам для проведения фестиваля?

Оказалось, что никаких законных оснований для того, чтобы не пропускать людей на пляж, нет. Об этом говорится в ответе на запрос, полученный 29 мая и предоставленный 0629.

"Информация по ограничению свободного доступа и взимания платы за проход на пляж в проекте распоряжений Мариупольского горсовета отсутствует. Какого-либо документа по этому поводу Мариупольский горсовет не принимал", - указано в ответе на запрос.

"Информацией о согласовании проведения мероприятия с местными жителями пос. Песчаный относительно громкой музыки или ограничения движения организаторами Мариупольский горсовет не владеет", - сказано в ответе на запрос.

Сегодня 0629 отправил еще один запрос по поводу законности ограничения доступа граждан на пляж. Если основания появятся, то мы обязательно об этом сообщим.

Кроме того, в пресс-службе полиции 0629 сообщили, что сотрудники полиции будут осуществлять охрану общественного порядка и осматривать людей. Участвовать в ограничении передвижения полицейские не будут.

"Во время фестиваля, когда кого-то не пустят, вызывайте полицию и фиксируйте этот факт,"- советует юрист Юлия Башкирова.