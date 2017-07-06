Имя ей Аспид от роду дано

06.07.2017 09:39

Гадюка Никольского. Возможно, это пресмыкающееся и вошло в «Песню о вещем Олеге».

Паруса на суше под Царьградом

«Как чёрная лента, вкруг ног обвилась,

И вскрикнул внезапно ужаленный князь…».

Исполнилось 1110 лет с того дня, когда Олег Рюрикович был удостоен звания, под которым он и вошёл в историю. Сей славный потомок варягов прославился многочисленными деяниями. В том числе, приводящими в изумление не только современников, но и ныне живущих.

Это же надо додуматься - взять Царьград при помощи поставленных на колёса ладей. Картина мчавшихся по суходолу корабликов так потрясла защитников, что они безропотно позволили Вещему Олегу приколотить к главным воротам крепости поистрепавшийся в битвах щит.

Есть на совести Рюриковича и подвиги сомнительного качества. За четверть века до взятия Царьграда он умертвил киевских правителей Аскольда и Дира.

- Да будет это мать городов русских! - воскликнул князь, вытирая полой кафтана испачканное в крови киевских градоначальников лезвие булатного клинка.

Впрочем, оставим в покое общеизвестное. Биография Олега достаточно подробно изложена летописцами, а современные историки хорошенько отмыли её от налёта творческой фантазии. Не остались в долгу и филологи, рекомендовавшие стихотворение Александра Сергеевича для включения в школьную программу.

Однако пытливый ум ценителей изящной словесности на проверку оказался не таким уж глубоким. В частности, филологи оставили без внимания строку, где говорится о пресмыкающемся чёрного цвета.

Конечно, гады и прочая ползающая живность находятся в ведении самого малочисленного отряда биологов-змееловов. Вернее - герпетологов. Но думаю, литературным мужам должно быть интересно, какое именно пресмыкающееся поставило точку в биографии объявившего Киев матерью городов русских Олега Рюриковича. Что ж, попытаемся им помочь в этом.

Змеи панибратства не прощают

Эдуард МИРЗОЯН уверен:

панибратство с братьями меньшими к добру не приводит.



Ядовитые змеи нашего с вами Отечества представлены гадюками. А чтобы меня не заподозрили в дилетантстве, скажу, что с этими зверюшками я знаком с раннего детства. И даже поддерживаю герпетолога из города Комсомольское Эдика Мирзояна, который однажды сказал: «Чем дольше вожусь с кобрами, тем больше убеждаюсь, что они намного порядочнее самых разумных существ планеты».

Своё мнение любитель всяческой живности не изменил даже после того, как питомица по имени Аспид вонзила ядовитые зубы в мякоть левой руки:

- Сам виноват, - признался Эдик. - Упустил из виду, что во время линьки у пресмыкающихся портится характер. Вот Аспид и наказала меня за панибратство.

В районной больничке, куда доставили молодого человека, сыворотки, конечно, не оказалось. Она испарилась из медицинских заведений сразу после того, как с фасада местного горсовета сбросили флаг СССР. Поэтому между провалами в памяти укушенный вынужден был диктовать медикам, что именно следует сделать для его спасения.

- Откуда такие познания? - удивилась заведующая отделением.

- Из учебников, специальной литературы, - ответил Эдик. - Иначе бы я просто не смог управляться с хозяйством.

- Может быть, вы заодно скажите: какой зверь вашего хозяйства вас укусил.

- Не какой, а какая. Имя ей Аспид...

- То есть чёрная? - уточнила врач. - Но ведь аспиды в нашей местности, насколько известно, не встречаются. Водятся они исключительно в сказках рядом с никем не виданной семибатюшной гадюкой. Впрочем, может быть у вас просто бред?..

- Пока что пребываю в здравом рассудке. А если желаете увидеть Аспид, приходите в гости. Она живёт в террариуме по соседству с непальской коброй. До трёх лет эта дамочка была похожа на степную гадюку, а по истечению срока приобрела ярко выраженный чёрный цвет. Думаю, точно такая ужалила князя Олега.

- Да у вас, голубчик, действительно бред...

Не тычьте гаду пальцем в нос

Итак, вслед за летописями и «Песней о вещем Олеге» чёрная змея была упомянута в медкарте укушенного Мирзояна. Но это уже не сказка, а официальный документ, который я попросил прокомментировать учёного-биолога Виктора Сиренко.

- Мало-мальски приближённый к природе человек тебе скажет, что из пресмыкающихся нашего региона к ядовитым относятся степная или обыкновенная гадюки. Но есть ещё одна, гадюка Никольского. Учёные до сих пор не определились с её классификацией.

Сейчас я точно не помню, с каким именно из гадов я решил посоревноваться в сноровке. Степной или обыкновенной. Однако по причине глупого малолетства не знал, что на бросок, укус и возврат в исходное положение гадюка тратит менее семидесяти миллисекунд. И в итоге потерпел полное поражение.

Впрочем, укус в большой палец обошёлся без тяжких последствий, конечность, естественно, распухла, но спустя три дня я, как ни в чём не бывало, гонял с дружками футбольный мяч на пустыре. Где, собственно, и произошло знакомство с ядовитыми зубами.

И это, прошу заметить, не бахвальство. Тридцать процентов укушенных гадюкой отделываются лёгким испугом, сорок - испытывают жгучую боль.

Чуть хуже остальным. По крайней мере, им не удаётся отвертеться от головокружения, тошноты, тахикардии, потери сознания.

Данных по гадюке Никольского нет. Ходят слухи, что она отличается вздорным характером и наделена сильным ядом. Особенности - цвет кожи и более крупные размеры.

Однако в благоразумии аспидам не откажешь. При встрече с человеком или другим крупным, по змеиным меркам, существом, они предпочитают обойтись без мордобоя.

Иными словами, гадюка Никольского соответствует описанию выползшего из конского черепа гада. Однако дальнейшие её действия не укладываются в разумные рамки. На кой ляд, спрашивается, ей понадобилось кусать Олега Рюриковича, который по причине бронированных доспехов был совершенно несъедобен?

Чёртова дюжина с картофельной грядки

Но не спешите факт гибели князя списывать на привычку летописцев всех времён и народов приукрашивать, а то и подгонять историю под удобное лекало. Есть на просторах, населённых славянскими племенами, земель существо, чья агрессивность многократно доказана. В том числе, нашим консультантом Виктором Сиренко, лицо которого хранит отметины острых зубов.

Итак - ближайший родственник каспийского желтобрюхий полоз. Пасть снабжена двадцатью двумя зубами, которые оставляют на жертве рваные раны. Прыжок равен длине тела, то есть - двум метрам. Старается нанести удар в область лица или шеи. Во второй половине прошлого века двое атакованных полозом скончались от потери крови.

Но самое главное, полоз вполне мог оказаться той самой чёрной лентой. Особенно если дело происходило вечером, когда сумерки сгущают краски.

Далее. Если принять за основу только цвет и отбросить «как чёрная лента, вкруг ног обвилась», то всплывет ещё одна версия.

Надеюсь, каракурт или «Чёрная вдова» вам о чём-либо говорят? Так вот, по убойности яда это насекомое оставило далеко позади скорпионов и грозу прерий гремучих змей.

И это жуткое оружие заключено в оболочку, размеры которой исчисляются миллиметрами. Помимо радикального чёрного цвета отдельные особи имеют на брюшке тринадцать красных пятнышек. Должно быть, по числу поверженных противников.

К счастью, жительница старобешевской Стылы Кира не оказалась в их числе. Медики и ангел-хранитель сочли, что будет преступлением лишить село на семи приречных холмах общества миловидной жизнерадостной дамы.

Чёрная вдова.

Что же касается пострадавшей, то урок пошёл ей на пользу. Памятуя, что «Чёрная вдова» и сегодня разгуливает по огородам вместе с потомством, молодая женщина больше не окучивает картофельные грядки босиком. Впрочем, и нам с вами не мешало бы извлечь урок из событий тысячелетней давности и недавнего прошлого. Наверняка не окажемся на больничной койке, а тем более избежим незавидной участи Олега Рюриковича.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.