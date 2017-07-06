Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине на мариупольском направлении

06.07.2017 19:10

Двое военных получили ранения в результате подрыва на мине машины разминирования с экипажем на мариупольском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения. Инцидент произошел на Мариупольском направлении в результате подрыва машины разминирования с экипажем на мине", - сказал он.



Состояние раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное.

Источник: http://www.ostro.org