В акватории азовского море проводились военные учения совместно с авиацией.



Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского отряда морской охраны.

Вчера в акватории Азовского моря прошли совместные учения морской охраны ГПСУ и авиации ВСУ. Подобные учения прошли впервые с начала проведения АТО.

В ходе обучения морские пограничники отработали задачи по отражению нападения авиации во время несения боевого дежурства в акватории Азовского моря, учились распознавать воздушные цели, определять - «свой-чужой».

В свою очередь, военные летчики учились атаковать морские цели различными типами боевых самолетов. Пилоты проводили воздушную разведку и приводили с воздуха условную бомбардировку. В качестве морских целей выступали корабль специального обеспечения «Оникс» и малый катер морской охраны UMS-1000 мариупольского отряда морской охраны.

Всего в совместных тренировок были привлечены самолетов Воздушных Сил ВСУ и тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны ГПС Украины.

Источник: https://www.0629.com.ua