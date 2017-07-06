Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны

06.07.2017 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны

Российско-террористические войска на временно оккупированных ими территориях востока Украины, в частности в Донецке, провели учения по эвакуации. Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает Обозреватель.

"В Донецке они (боевики. - Ред.) проводят обучение по эвакуации автобусами командного состава. Вывозится, например, документация и все, что может быть доказательствами этой гибридной войны. Разрабатываются и уже разработаны маршруты вывоза семей главарей ОРДЛО и русских в том числе", - сказал он.

Лысенко подчеркнул, что таким образом Донецк будет освобожден без вмешательства ВСУ.

"Если Российская Федерация хотя бы в течение нескольких дней не будет поставлять на оккупированную территорию Донбасса боеприпасы, горюче-смазочные материалы и все остальное, что им помогает удерживаться, и если наши войска выходят на границу и хотя бы один день остаются "окна" неконтролируемой государственной границы, за этот день и донецкие, и луганские боевики убегут из Украины очень быстро и для этого не потребуются активные наступательные действия", - отметил представитель Минобороны по вопросам АТО.

"Россия не пустит их к себе, и мы это понимаем, и они это понимают", - резюмировал он.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, война, АТО, террористы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх