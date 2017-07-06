Террористы в районе Мариуполя решили следить за наблюдателями ОБСЕ

06.07.2017 17:32

Боевики три часа сопровождали автомобиль патруля ОБСЕ.



Об этом указано в отчете Миссии.



Уже второй день подряд автомобиль с гражданскими номерными знаками сопровождает патруль Миссии при осуществлении мониторинга в районах, которые не контролируются украинским правительством правительством.



В течение почти трех часов 3 июля автомобиль начал ехать вслед за патрулем СММ неподалеку от подконтрольного т.н. «ДНР» с. Заиченко, а 4 июля - неподалеку с. Безымянное. В автомобиле находились 2 человека в камуфляжной одежде, которые сообщили наблюдателям, что они являются членами т.н. «ДНР».



4 июля за командой Миссии следовали те же мужчины.



Оба дня автомобиль прекращал движение за патрулем СММ после того, как он пересекал контрольный пункт въезда-выезда у подконтрольного «ДНР» с. Верхнешироковское.



Миссия проинформировала об этом СЦКК.

Источник: https://www.0629.com.ua