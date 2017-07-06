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Архив - Донецкая область

Законопроект о деоккупации Донбасса поднимет СНБО уже в понедельник

06.07.2017 16:48
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Совет национальной безопасности и обороны Украины в понедельник, 10 июля, рассмотрит проект закона о деоккупации временно неподконтрольных властям Украины районов Донецкой и Луганской областей.

"Заседание СНБО запланировано на понедельник", - рассказал собеседник агентства Интерфакс.

Ожидается, что на этом заседании СНБО одобрит законопроект, после чего он будет передан президенту для внесения в парламент.

Ранее в СНБО заявили о том, что подготовили соответствующие законодательные предложения "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей".

13 июня секретарь СНБО А.Турчинов заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. Он проанонсировал разработку соответствующего законопроекта и высказал надежду, что документ будет принят Верховной Радой еще на текущей сессии.

14 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению идет разработка проекта закона по реинтеграции Донбасса, который будет предусматривать ряд мер по возвращению оккупированных территорий Украины. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты и народные депутаты. Законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.

Согласно календарному плану Верховной Рады, последнее пленарное заседание текущей 6-й сессии 8-го созыва состоится 14 июля.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, законопроект, Донецкая область, Луганская область, СНБО
 
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