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Архив - Донецкая область

4 дня без электричества! В Мариуполе 265 домов остаются без электроэнергии

07.07.2017 15:48
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По состоянию на 7 утра в Мариуполе оставались обесточенными 265 адресов. Жители находятся без электричества уже четвертые сутки.

Об этом 0629 руководитель ПЭС Максим Батенко.

По его словам, вчера было выполнено 196 заявок. Работа продолжается.

На ликвидации последствий задействованы 11 бригад, включая бригады из Мангушского и Никольского районов, а также вышки "Горсвета", "Зеленстроя", "Ресурсов светофора". 

Без электроэнергии остался частный сектор. Многоэтажки уже с электричеством.

Напомним, ураган, который разыгрался в Мариуполе во вторник, 4 июля, оставил без электричества более 200 подстанций. 

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, электричество
 
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