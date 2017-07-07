- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- В Донецкой области снизилось количество преступлений21:54
- В прифронтовой Авдеевке появился новый знак "Авдеевка – это Украина"21:32
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи18:37
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
Десятки обстрелов в зоне АТО: погиб боец ВСУ
Ситуация в зоне АТО остается неспокойной, за минувшие сутки боевики 25 раз обстреляли позиции украинских сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, передает УП.
В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил ранения.
На Приморском направлении зафиксировано 11 обстрелов.
Из стрелкового оружия и гранатометов террористы били по опорным пунктам сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, Новотроицкого и Марьинки. Кроме того, вблизи Широкино боевики открывали огонь из 82 мм минометов, а вечером недалеко от Павлополя применили запрещенные минометы калибра 120 мм.
На Донецком направлении боевики били 8 раз.
"Утром и днем захватчики сконцентрировали свой огонь в северном пригороде временно оккупированного Донецка. Там противник неоднократно открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и время от времени - из вооружения БМП по оборонным укреплениям украинских армейцев в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского", - говорится в сообщении.
Вечером сепаратисты обстреляли позиции сил АТО в районе Троицкого из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных модификаций и крупнокалиберных пулеметов.
На Луганском направлении было 6 обстрелов.
Под огонь боевиков из гранатометов и других образцов пехотного вооружения попали подразделения ВСУ, которые держат оборону в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, обстрел, погибли, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ
- Що окупанти Донбасу роблять з тілами загиблих
- Мнение о войне на Донбассе: "России будет трудно установить полный режим прекращения огня, потому что очень большому количеству дебилов дали в руки оружие"
- Амнистию донбасских боевиков никто даже не обсуждает
- Новости из оккупации: местные донбасские боевики недовольны засильем российских командиров
- Вооруженные «казаки» массово бегут с Донбасса
- Донбасс обстреляли из «Градов» и минометов, есть раненые
- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- В Донецкой области снизилось количество преступлений21:54
- В прифронтовой Авдеевке появился новый знак "Авдеевка – это Украина"21:32
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи18:37
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
- В водоеме Покровского района произошел массовый мор рыбы08:13
- В Запорожье задержали пару, продавшую младенца за 7 тысяч долларов07:58
- Украинские ягоды начали экспортировать в страны Ближнего Востока07:33
- Непогода обесточила Черкасскую область22:37
- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- В Донецкой области снизилось количество преступлений21:54
- В прифронтовой Авдеевке появился новый знак "Авдеевка – это Украина"21:32
- ГСЧС предупреждает о грозовых дождях в Украине 9 июля 21:03
- Нардеп Герасимов избран замглавой Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам: "Это значительно усиливает позицию Украины"20:47
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны
- Мир в Украину принесет Китай, – эксперт
- В ДНР решили судьбу «Донбасс Арены»
- Метеорологи прогнозируют резкое изменение климата в Украине и других странах
- Это только начало: обнародована дата бунта под Радой
- Черговий ніж у спину Путіна від Ердогана
- Умерла известная на весь мир одесситка