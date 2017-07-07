Наступление: Донецк захлестнула дикая паника

07.07.2017 10:31

Жителей оккупированного Донецка охватила массовая паника, в городе распространяются слухи о приближении страшной угрозы.

Об этом пишут пользователи в социальной сети Facebook.

"Сегодня нас ожидает страшное наступление. Кто первым будет наступать еще не решили, но это и не имеет значение. Женщины ломают руки и плачут. Весь город обсуждает страшное событие. Спасайте! Помогите", - написал завсегдатай сети.

Пост опубликовали с хештегом "Мы все умрем", "Донецк в опасности!".

Информация мгновенно разлетелась соцсетью и получила неоднозначную реакцию среди местных жителей.

Некоторые люди с ужасом восприняли предупреждение и продолжили паническое настроение, другие же не понимают, кто и для чего распространяет подобное.

Источник: http://from-ua.com