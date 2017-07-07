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Названа численность российских войск на Донбассе
На оккупированных территориях Украины находятся регулярные войска РФ в количестве 30 тысяч человек.
Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал Виктор Муженко, сообщает «Слово и Дело».
«По данным военной разведки, в настоящее время эта группировка насчитывает более 30 000 военнослужащих, включая ту, которая развернута в Крыму», - сказал Муженко. Он также отметил, что управление военными группировками на оккупированных территориях Донбасса осуществляется командованием РФ.«Сейчас на оккупированных территориях Донецкой в Луганской областей созданы и развернуты 1 и 2 армейские корпуса численностью свыше 30 000 человек, управление которыми осуществляется новообразованной 8 общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации», - отметил начальник Генштаба.
Муженко уверил, до сих пор остается большая угроза развертывания РФ полномасштабных военных действий.«Главная угроза - это милитаризация Российской Федерацией временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей путем развертывания полноценных военных группировок», - подчеркнул он. По словам Виктора Муженко, на нужды этих военных группировок Россия ежемесячно поставляет 5000 тонн горючего и 500 000 боеприпасов.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, войска, АТО
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- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи18:37
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
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