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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем оккупанты разбирают домики азовстальского дачного поселка "Дончанка"

07.07.2017 18:10
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Под Мариуполем оккупанты разбирают домики азовстальского дачного поселка "Дончанка"

Оккупанты разбирают и вывозят дачный поселок "Дончанка", расположенный  на неподконтрольной  территории в селе Саханка. 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За год количество домиков  уменьшилось вдвое. Вместо более десятка деревянных домов остались одни фундаменты. 

На видео, снятом беспилотником разведки Украины, отчетливо видно, что домики продолжают разбирать и вывозить.

В "Метинвесте" отмечают, что не были там три года. "С 14 сентября 2014 к нам эта база отношения не имела, мы ею не занимались.  Что  там происходит, не знаем", - отметил  советник группы "Метинвест" Владимир Равинский.

Командира 8-го отдельного батальона УДА ( "Аттата")   Андрей Гергет ("Червень"), осуществляя разведку с помощью беспилотника над оккупированной территорией, заявил ТСН следующее: "Когда осуществляли пролет над базой "Дончанка", сначала не поняли, что это за дома без фундамента. Уже позднее засняли  работников, которые спокойно во время перемирия  разбирают фундаменты домиков и грузят на машины".

Ранее боевики  заявляли, что домики разрушены в результате обстрела. 

Всего на базе размещалось 13 домиков. В них жил командный состав комбината "Азовсталь". В том числе и генеральный директор Энвер Цкитишвили.
Сообщается, что свидетели видели, как их снова собирают, но уже на территории России.

К слову,  до сих пор неизвестна  судьба директора базы  Кузьмы Гашпора, который исчез  летом 2015 и до сих пор находится в плену в "ДНР". 

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, дача, ДНР, оккупанты
 
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