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Под Мариуполем оккупанты разбирают домики азовстальского дачного поселка "Дончанка"
Оккупанты разбирают и вывозят дачный поселок "Дончанка", расположенный на неподконтрольной территории в селе Саханка.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
За год количество домиков уменьшилось вдвое. Вместо более десятка деревянных домов остались одни фундаменты.
На видео, снятом беспилотником разведки Украины, отчетливо видно, что домики продолжают разбирать и вывозить.
В "Метинвесте" отмечают, что не были там три года. "С 14 сентября 2014 к нам эта база отношения не имела, мы ею не занимались. Что там происходит, не знаем", - отметил советник группы "Метинвест" Владимир Равинский.
Командира 8-го отдельного батальона УДА ( "Аттата") Андрей Гергет ("Червень"), осуществляя разведку с помощью беспилотника над оккупированной территорией, заявил ТСН следующее: "Когда осуществляли пролет над базой "Дончанка", сначала не поняли, что это за дома без фундамента. Уже позднее засняли работников, которые спокойно во время перемирия разбирают фундаменты домиков и грузят на машины".
Ранее боевики заявляли, что домики разрушены в результате обстрела.
Всего на базе размещалось 13 домиков. В них жил командный состав комбината "Азовсталь". В том числе и генеральный директор Энвер Цкитишвили.
Сообщается, что свидетели видели, как их снова собирают, но уже на территории России.
К слову, до сих пор неизвестна судьба директора базы Кузьмы Гашпора, который исчез летом 2015 и до сих пор находится в плену в "ДНР".
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, дача, ДНР, оккупанты
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