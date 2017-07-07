Под Мариуполем оккупанты разбирают домики азовстальского дачного поселка "Дончанка"

07.07.2017 18:10

Оккупанты разбирают и вывозят дачный поселок "Дончанка", расположенный на неподконтрольной территории в селе Саханка.



Об этом говорится в сюжете ТСН.

За год количество домиков уменьшилось вдвое. Вместо более десятка деревянных домов остались одни фундаменты.

На видео, снятом беспилотником разведки Украины, отчетливо видно, что домики продолжают разбирать и вывозить.

В "Метинвесте" отмечают, что не были там три года. "С 14 сентября 2014 к нам эта база отношения не имела, мы ею не занимались. Что там происходит, не знаем", - отметил советник группы "Метинвест" Владимир Равинский.

Командира 8-го отдельного батальона УДА ( "Аттата") Андрей Гергет ("Червень"), осуществляя разведку с помощью беспилотника над оккупированной территорией, заявил ТСН следующее: "Когда осуществляли пролет над базой "Дончанка", сначала не поняли, что это за дома без фундамента. Уже позднее засняли работников, которые спокойно во время перемирия разбирают фундаменты домиков и грузят на машины".

Ранее боевики заявляли, что домики разрушены в результате обстрела.



Всего на базе размещалось 13 домиков. В них жил командный состав комбината "Азовсталь". В том числе и генеральный директор Энвер Цкитишвили.

Сообщается, что свидетели видели, как их снова собирают, но уже на территории России.

К слову, до сих пор неизвестна судьба директора базы Кузьмы Гашпора, который исчез летом 2015 и до сих пор находится в плену в "ДНР".

Источник: https://www.0629.com.ua