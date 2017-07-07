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Архив - Донецкая область

Поезд "Мариуполь - Харьков" продлили до Бахмута

07.07.2017 09:40
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Поезд "Мариуполь - Харьков" продлили до Бахмута

Поезд № 195/196 Мариуполь - Харьков, который с 6 июля ввела ПАО «Укрзализныця», для удобства жителей региона продлен до станции Бахмут, сообщает 62.ua.
Теперь гости и жители Мариуполя смогут добраться по железной дороге до Бахмута без пересадок.
Поезд № 195/196 Мариуполь - Харьков - Бахмут отправляется из Мариуполя с 6 июля через день по четным датам в 20:08, прибывает в Харьков на следующее утро в 9:03, а в 9:51 отправляется до станции Бахмут. Прибытие в Бахмут - в 14:25.
Обратно из Бахмута поезд отправляется с 7 июля по нечетным датам в 15:25, прибытие в Харьков - в 19:48, после чего отправляется из Харькова в 20:25 и прибывает в Мариуполь в 08:49.
Поезд в составе 16 купейных и плацкартных вагонов курсирует через станции Волноваха, Камыш-Заря, Федоровка, Запорожье-1, Синельниково-1, Харьков-Пассажирский, Змиев, Балаклея, Изюм, Лиман.



Теги: Донбасс, Мариуполь, поезд, Бахмут
 
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