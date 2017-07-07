- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- В Донецкой области снизилось количество преступлений21:54
- В прифронтовой Авдеевке появился новый знак "Авдеевка – это Украина"21:32
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи18:37
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
Раскрыто коррупционные схемы перевозок в ОРДЛО
В Киеве перевозчики предлагают множество предложений по пересечению линии разграничения в зоне АТО пешком, в микроавтобусе или легковушке
Интернет пестрит подобными объявлениями на любой вкус и кошелек.
Однако специалисты советуют, прежде чем регистрироваться, стоит просчитать все риски.
В правительстве напоминают, что официальных сообщений с оккупированными территориями нет, поэтому перевозки возможны только до КПВВ, от которых вглубь неконтролируемых районов следует добираться самостоятельно. Законно можно доехать: на Луганщине – до Станицы Луганской и Золотого, а на Донбассе до Марьинки, Майорска, Новотроицкого и Гнутово.
Дальше уже работают схемы: пересадка на другой транспорт и пересечение границы.
«Я возил людей и без паспорта, и без пропуска – все решалось прямо на КПП. Официальный перевозчик, зарегистрированный и здесь, и там. А как иначе?», — говорит представитель одной из транспортных компаний.
Те, кто не доплатил террористам, на оккупированной территории могут попасть «на подвал». На днях в сети появилась информация о задержании семерых сотрудников перевозчика в Донецке. Боевики требуют от предпринимателя больше отчислений в их так называемую «налоговую». На график поездок инцидент не повлиял.
«Мы знаем только из СМИ – нет фамилий, не понятно, кого искать вообще. Там под риском любой человек, которая туда поехала. Неважно, это пассажир или водитель», — говорит советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.
В министерстве готовы внести этих людей в списке заложников, если хоть кто-нибудь напишет заявление об угоне. Однако признают, что вряд ли кто-то захочет подтвердить сотрудничество с боевиками, потому что такой бизнес – преступление. И квалифицировать его могут, как финансирование терроризма. Стоимость билета у перевозчика с пересадкой между блок-постами – 550 гривен. Есть варианты и подороже: по тысяче. Марку, цвет, номерной знак автобуса и его местоположение для посадки на столичном автовокзале посредники обещают предоставить после предоплаты полной стоимости билета – такой автобус повезет людей прямо на оккупированные земли Донбасса.
Как это работает – рассказал один из водителей автобуса с донецкими номерами.
«Больше четырех нельзя перевозить по правилам блокпостов. От вас ничего не требуется – только взять с собой паспорт. Чтобы я вас посадил в легковой автомобиль, вас перевезли, я вас там забрал на той стороне и повез дальше. Все», — пояснил он.
Пассажиры говорят, что за полтора-два часа проходят все блокпосты. Перевозчиком довольны. «Хорошие ребята, хорошие машины, удобные. И мне нравится, что на блокпосту не выходим – у них там договоренность, они идут, там платят, поехали быстро», — говорят люди.
Отмечается, что каждая такая поездка – это молчаливое принятие всех рисков. Урегулировать ситуацию профильные ведомства собираются к осени. В планах – узаконить перевозчиков, ужесточить ответственность за нелегальные поездки и ввести страхование пассажиров.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на tsn.ua
Теги: Донбасс, Киев, коррупция, ДНР, ЛНР, АТО, перевозки
- На что молится вожак ЛНР и в чем его переплюнул главарь ДНР
- Мнение о войне на Донбассе: "России будет трудно установить полный режим прекращения огня, потому что очень большому количеству дебилов дали в руки оружие"
- Военный прогноз на 2016 год. Чего ждать Донбассу?
- Боевики хитрят с отводом и избавляются от оружия
- Отвод техники на Донбассе: танки должны замереть на 4 месяца
- За сутки в зоне АТО ранены двое бойцов
- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- В Донецкой области снизилось количество преступлений21:54
- В прифронтовой Авдеевке появился новый знак "Авдеевка – это Украина"21:32
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи18:37
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- В Донецкой области снизилось количество преступлений21:54
- В прифронтовой Авдеевке появился новый знак "Авдеевка – это Украина"21:32
- ГСЧС предупреждает о грозовых дождях в Украине 9 июля 21:03
- Нардеп Герасимов избран замглавой Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам: "Это значительно усиливает позицию Украины"20:47
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- В Одессе сорвали мирное собрание, применив слезоточивый газ и дымовые шашки20:02
- ООН назвала страну с самым высоким уровнем кибербезопасности19:42
- Вчені назвали справжній колір Місяця і Сонця19:23
- Российские военные корабли устроили провокацию возле границ Латвии 19:00
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву