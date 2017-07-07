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Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать
Сегодня, 7 июля верующие люди празднуют святой день — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
В этот светлый день вспоминают рождение пророка, который предвидел пришествие Иисуса Христа. Сам Иоанн родился в семье пожилого иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы. По преданию к отцу Иоанна явился архангел Гавриил, который оповестил Захария, что у них с женой родится сын.
Праздник очень почитается среди православных, поэтому на Рождество Пророка соблюдается строгий пост. Считалось, что соблюдение поста избавит от многих грехов. Также люди верили, что у постящегося в этот день человека будут исполняться любые желания.
В праздник Усекновение головы Иоанна Предтечи категорически запрещается пользоваться ножами и другими колюще-режущими предметами. Есть поверье, что человек, который режет что-либо ножом берет на себя грехи убийц пророка. Особенно нельзя было нарезать капусту или другие овощи, напоминающие голову человека.
На Рождество Пророка люди весь день собирали различные корнеплоды, такие как свекла и морковка. При этом, работая в огороде, проговаривали молитвы, чтобы не разгневать бога. Считалось, что без молитв собирать урожай нельзя.
Верующим людям запрещалось любое веселье в этот день. На Рождество Предтечи нельзя петь песни и танцевать, иначе можно разгневать небеса.
Также на праздник было придумано много примет и суеверий. Например, если за человеком по дороге увяжется белая собака, то не стоит ее прогонять. Если пес сопроводил человека до самого дома, то нужно впустить ее в жилье. Считалось, что белая собака приносит за собой в дом удачу и благополучие. Люди верили, что таким образом сам Иоанн Креститель благословляет праведного человека на лучшую жизнь.
Среди автомобилистов тоже существуют поверья на Рождество Крестителя Иоанна. Водители заговаривают свою машину от любых неприятностей. Так, на капот нужно посыпать три щепотки соли и проговорить: «Куда сия соль попала, нет ни порчи, ни поломки, ни царапин и ни вмятин». Также в салон авто клали подушечку с мятой, чей аромат должен был успокаивать водителя и спасать его от стресса за рулем.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, праздник, Рождество, Иоанн Креститель
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