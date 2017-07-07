Последние новости раздела
- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- В Донецкой области снизилось количество преступлений21:54
- В прифронтовой Авдеевке появился новый знак "Авдеевка – это Украина"21:32
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи18:37
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
В ДНР решили судьбу «Донбасс Арены»
07.07.2017 21:40
После захвата Донбасс Арены боевиками незаконной "ДНР" весной 2017 года, долгое время оккупационные "власти" не знали, что делать с этим стадионом.
Не очень-то знают и сейчас, поэтому так называемый "министр молодежи, спорта и туризма" Михаил Мишин заявил о планируемых турах по стадиону, пишет в Фейсбук Евгений Козаков.
Также планируют возобновить экскурсии в музей футбольного клуба "Шахтер", который подконтрольные СМИ "ДНР" неоднократно обвиняли в "побеге от войны" и в том, что те бросили своих фанатов. То есть, "ДНР" планирует зарабатывать деньги на экскурсиях по недействующему стадиону и музее футбольного клуба, о котором они же высказываются как предателях.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Донбасс Арена, ДНР
Читайте также:
- "Шахтер" показал новую форму (ФОТО)
- Сергей Палкин: Я не сразу поверил, что играем с "Динамо"
- Луческу: Как можно в стартовом составе сборной выпускать пять игроков киевского "Динамо"?
- "Шахтер"-"Динамо". Фанатов готовы встретить спецподразделения "Титан", "Грифон" и "Беркут"!
- Хюбшман: К Евро-2012 готова только "Донбасс Арена"
- Евро-2012. Прогнозы букмекеров на матч Украина-Англия
- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- В Донецкой области снизилось количество преступлений21:54
- В прифронтовой Авдеевке появился новый знак "Авдеевка – это Украина"21:32
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи18:37
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- В Донецкой области снизилось количество преступлений21:54
- В прифронтовой Авдеевке появился новый знак "Авдеевка – это Украина"21:32
- ГСЧС предупреждает о грозовых дождях в Украине 9 июля 21:03
- Нардеп Герасимов избран замглавой Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам: "Это значительно усиливает позицию Украины"20:47
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- В Одессе сорвали мирное собрание, применив слезоточивый газ и дымовые шашки20:02
- ООН назвала страну с самым высоким уровнем кибербезопасности19:42
- Вчені назвали справжній колір Місяця і Сонця19:23
- Российские военные корабли устроили провокацию возле границ Латвии 19:00
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву