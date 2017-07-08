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Архив - Донецкая область

На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі

08.07.2017 11:33
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На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі

У Донецькій області внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Інцидент стався на дорозі між Зайцевим та Майорським.

На даний час особи потерпілих встановлено. Це 36-річна жінка та 38-річний чоловік, обидва — жителі селища Жованка.

У поліції зазначили, що постраждалу жінку доставили до лікарні Бахмуту. Обставини та стан потерпілих уточнюються.

Источник: 7days-ua.com



Теги: Донбасс, взрыв, Бахмут, Жованка
 
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