На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі

08.07.2017 11:33

У Донецькій області внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Інцидент стався на дорозі між Зайцевим та Майорським.

На даний час особи потерпілих встановлено. Це 36-річна жінка та 38-річний чоловік, обидва — жителі селища Жованка.

У поліції зазначили, що постраждалу жінку доставили до лікарні Бахмуту. Обставини та стан потерпілих уточнюються.

Источник: 7days-ua.com