ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ

08.07.2017 16:34

В Часов Яре на проблему дорог пытаются обратить внимание с помощью надписей на дорожном покрытии, а в Северске пока еще молчат.

Состояние дорог в этих городах, как и во многих других, оставляет желать лучшего. Вопрос пытаются решить городские власти, выделяя деньги на ремонт, не остаются в стороне и общественники, пытаясь привлечь внимание к проблеме. Так, в Часов Яре можно было увидеть надписи на дорогах возле ям: где асфальт? Навряд ли после этого покрытие станет лучше, но тема злободневная и требует решения.

А вот в Северске горожане пока молчат, хотя состояние дорог здесь тоже неудовлетворительное. Районным бюджетом выделены средства на ремонт дорожного покрытия, но работы еще не начинались.

В настоящее время ямочный ремонт ведется на автотрассе между селами в направлении Северска из Бахмута.

Источник: zi.dn.ua