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Архив - Донецкая область

ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя

08.07.2017 22:12
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ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя

Около Мариуполя наблюдатели обнаружили мины на дороге.

Об этом указано в отчет ОБСЕ.

Мини-БПЛА СММ обнаружил более 60 ранее зафиксированных противотанковых мин (ТМ-62), которые были размещены через дорогу, проходящую между Петровским (контролированное боевиками) и подконтрольным правительству с. Богдановкой (под контролем Украины).

Мины были частично размещены на участке поля вдоль дороги.

Источник: 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, мины, заминировано
 
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