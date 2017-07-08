ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя

08.07.2017 22:12

Около Мариуполя наблюдатели обнаружили мины на дороге.

Об этом указано в отчет ОБСЕ.

Мини-БПЛА СММ обнаружил более 60 ранее зафиксированных противотанковых мин (ТМ-62), которые были размещены через дорогу, проходящую между Петровским (контролированное боевиками) и подконтрольным правительству с. Богдановкой (под контролем Украины).

Мины были частично размещены на участке поля вдоль дороги.

Источник: 0629.com.ua