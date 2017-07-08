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Архив - Донецкая область

В Часовом Яре Бахмутского района произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы

08.07.2017 11:18
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В Часовом Яре Бахмутского района произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы

Погибла местная жительница 1964 года рождения. Причины взрыва и пожара устанавливаются. Об этом сообщает Бахмутский ОП.

В дежурную часть отдела полиции Бахмута (Артемовска) около 20:00 7 июля поступило сообщение, что в г. Часов Яр Бахмутского района, в многоэтажном доме на 5 этаже взорвался неустановленный предмет, в результате чего огнем занялись четыре квартиры. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители, прибыв к месту взрыва, немедленно оцепили опасный район и эвакуировали из поврежденного дома жителей.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стал взрыв, вероятно газовой плиты. На данный момент пожар локализован.

Информация о пострадавших уточняется.

Источник: bahmut.com.ua



Теги: Донбасс, Часов Яр, взрыв, жертвы
 
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