В Часовом Яре Бахмутского района произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы

08.07.2017 11:18

Погибла местная жительница 1964 года рождения. Причины взрыва и пожара устанавливаются. Об этом сообщает Бахмутский ОП.

В дежурную часть отдела полиции Бахмута (Артемовска) около 20:00 7 июля поступило сообщение, что в г. Часов Яр Бахмутского района, в многоэтажном доме на 5 этаже взорвался неустановленный предмет, в результате чего огнем занялись четыре квартиры. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители, прибыв к месту взрыва, немедленно оцепили опасный район и эвакуировали из поврежденного дома жителей.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стал взрыв, вероятно газовой плиты. На данный момент пожар локализован.

Информация о пострадавших уточняется.

Источник: bahmut.com.ua