В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ СУТТЄВО ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ДИКИХ ТВАРИН

08.07.2017 09:49

Після початку бойових дій на території Донецької області була введена заборона на полювання.

Відтак за три роки на території області суттєво збільшилися популяції мисливських тварин. Про це, 7 липня, під час брифінгу розповів начальник відділу природно-заповідних територій Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА Віталій Залевський.

– Мова йде про всі види. Зараз нерідко вздовж шляхів області можна побачити фазанів або зайців. Проте є види, як, наприклад, дикі кабани, збільшення популяцій яких загрожує екологічній безпеці. Так, саме кабани зараз шкодять лісовим масивам, розриваючи коріння дерев та пошкоджуючи кору, – пояснив він.

За словами Віталія Залевського, на Донеччині із ростом чисельності тварин змінилося і їхнє середовище проживання. Наразі сказати на користь це, чи ні – неможливо.

Источник: dotb.dn.ua