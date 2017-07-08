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В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ СУТТЄВО ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ДИКИХ ТВАРИН
Після початку бойових дій на території Донецької області була введена заборона на полювання.
Відтак за три роки на території області суттєво збільшилися популяції мисливських тварин. Про це, 7 липня, під час брифінгу розповів начальник відділу природно-заповідних територій Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА Віталій Залевський.
– Мова йде про всі види. Зараз нерідко вздовж шляхів області можна побачити фазанів або зайців. Проте є види, як, наприклад, дикі кабани, збільшення популяцій яких загрожує екологічній безпеці. Так, саме кабани зараз шкодять лісовим масивам, розриваючи коріння дерев та пошкоджуючи кору, – пояснив він.
За словами Віталія Залевського, на Донеччині із ростом чисельності тварин змінилося і їхнє середовище проживання. Наразі сказати на користь це, чи ні – неможливо.
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, животные, польза
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