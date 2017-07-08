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Архив - Донецкая область

В Донецкой области снизилось количество преступлений

08.07.2017 21:54
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В Донецкой области снизилось количество преступлений

На Мариупольском фестивале не было серьезных правонарушений и количество преступлений в Донецкой области в целом снизилось.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

За минувшие сутки в колл-центр полиции "102" поступило 699 обращений. Вместо традиционного всплеска вызовов в пятницу - снижение на 15%. Больше всего снизилось количество правонарушений в Мариуполе, где проходит масштабный музыкальный фестиваль.

Меньше правонарушений зафиксировано на территории обслуживания Покровского (78) и Волновахского (52) отделов полиции.

Несмотря на праздничный день, в колл-центр 102 от мариупольцев поступило 255 сообщений о правонарушениях. Это даже ниже, чем в обычную пятницу.

Благодаря превентивным мерам снижение произошло по всей территории области.

Источник: 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, преступление, фестиваль
 
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