В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы

08.07.2017 17:57

Завтра, 9 июля, в Мариуполь прибудут с визитом депутаты Европарламента в сопровождении народных депутатов Украины.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, делегация намерена посетить социальное общежитие, центр помощи переселенцам и Центр административных услуг. Также запланирована встреча с городским головой Вадимом Бойченко.

Источник: mariupolnews.com.ua