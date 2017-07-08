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В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы
08.07.2017 17:57
Завтра, 9 июля, в Мариуполь прибудут с визитом депутаты Европарламента в сопровождении народных депутатов Украины.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, делегация намерена посетить социальное общежитие, центр помощи переселенцам и Центр административных услуг. Также запланирована встреча с городским головой Вадимом Бойченко.
Источник: mariupolnews.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Европарламент, депутаты
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