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Архив - Донецкая область

Європарламентарі побачили, як Маріуполь захищають з моря

09.07.2017 18:07
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Європарламентарі побачили, як Маріуполь захищають з моря

Делегація європарламентарів у складі співголови Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Даріуша Росаті та євродепутата Міхаеля Галера ознайомилися з діяльністю морської охорони у Маріуполі

Депутати Європарламента разом зі своїми колегами з Верховної Ради оглянули бойові машини та укомплектування прикордонної служби та морської охорони прикордонників.

Також вони вийшли в море Азовське на суднах морської охорони.

Рівнем підготовки та обладнанням захисників України представники ЄС задоволені. "Якісне і справляє враження", - зазначили вони.

Источник: espreso.tv



Теги: Донбасс, Мариуполь, охрана , Верховная Рада
 
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