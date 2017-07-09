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Європарламентарі побачили, як Маріуполь захищають з моря
09.07.2017 18:07
Делегація європарламентарів у складі співголови Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Даріуша Росаті та євродепутата Міхаеля Галера ознайомилися з діяльністю морської охорони у Маріуполі
Депутати Європарламента разом зі своїми колегами з Верховної Ради оглянули бойові машини та укомплектування прикордонної служби та морської охорони прикордонників.
Також вони вийшли в море Азовське на суднах морської охорони.
Рівнем підготовки та обладнанням захисників України представники ЄС задоволені. "Якісне і справляє враження", - зазначили вони.
Источник: espreso.tv
Теги: Донбасс, Мариуполь, охрана , Верховная Рада
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