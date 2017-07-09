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На Донеччині водій протаранив автівкою зупинку: загинула жінка
У Костянтинівці водій вбив жінку на зупинці, ще одна травмована
Сьогодні вранці водій автомобілю вилетів за межі проїжджої частини та збив двох жінок, які стояли на зупинці громадського транспорту. Жертвою стала 63-річна пенсіонерка. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
За попередніми даними, близько 5.00 у Костянтинівці напроти будинку 4 по вулиці Громова 25-річний водій автомобілю Honda не впорався з керуванням та врізався у торгівельний павільйон. Від удару у перешкоду автівку занесло, і під колесами машини-вбивці опинилися дві літні жінки, які чекали на транспорт на зупинці.
Від отриманих травм 63-річна жінка померла на місці. Ще одна постраждала, 60 років, отримала тілесні ушкодження, вона направлена на амбулаторне лікування.
Водій та 28-річний пасажир автомобілю госпіталізовані. В якому стані перебував водій на момент ДТП – дасть висновок експертиза, але візуальний огляд вказує те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого). Проводиться досудове розслідування.
Источник: glavcom.ua
Теги: Донбасс, травмы, женщина, авария
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