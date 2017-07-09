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НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ УКРАЇНІ ДОНЕЧЧИНІ СТАНЕ БІЛЬШЕ ЗАПОВІДНОЇ ЗЕМЛІ
09.07.2017 10:26
На підконтрольній території Донецької області буде розширена мережа природно-заповідних зон.
Наразі готуються документи про включення до таких зон 40 ділянок загальною площею 6 000 га. При цьому, раніше, три з шести ландшафтних парків Донецької області ліквідують.
Мова йде про РЛП «Зуєвський», «Донецький кряж» та «Меотида», які розташовані на непідконтрольній території. Наразі на Донеччині лишилося два регіональних ландшафтних парки: «Клебан Бик» та «Краматорський», а також Національний парк «Святі гори».
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, заповедник, Краматорск, Святые горы
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