Под Мариуполем легковушка влетела в дерево: водитель в больнице, пассажир - погиб

09.07.2017 19:04

Еще одно смертельное ДТП под Мариуполем случилось сегодня около 14:00 на автодороге «Старченково - Захаровка».

Как сообщили в полиции, 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2105» не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм пассажир легковушки погиб на месте происшествия, водитель - получил телесные повреждения и в бессознательном состоянии госпитализирован в больницу.

Источник: mariupolnews.com.ua