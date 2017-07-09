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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем легковушка влетела в дерево: водитель в больнице, пассажир - погиб

09.07.2017 19:04
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Под Мариуполем легковушка влетела в дерево: водитель в больнице, пассажир - погиб

Еще одно смертельное ДТП под Мариуполем случилось сегодня около 14:00 на автодороге «Старченково - Захаровка».

Как сообщили в полиции, 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2105» не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм пассажир легковушки  погиб на месте происшествия, водитель - получил телесные повреждения и в бессознательном состоянии госпитализирован в больницу.

Источник: mariupolnews.com.ua

 



Теги: Донбасс, Мариуполь, авария, пострадавшие
 
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