Сутки на Донбассе: террористы ведут огонь по позициям ВСУ, есть ранены

09.07.2017 19:46

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

«В ходе боевых действий двое украинских воинов вчера получили огнестрельные ранения. Состояние их здоровья врачи характеризуют как удовлетворительное», — говорится в сообщении.

На Приморском направлении террористы били 12 раз.

Вначале суток боевики из запрещенных минометов калибра 120 мм били по украинским позициям на окраине Марьинки. Также провокационные обстрелы из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, вооружения БМП и зенитных установок зафиксированы в районе Широкино, Богдановки, Гнутово, Павлополя и Новотроицкого.

На Донецком направлении было 8 обстрелов.

Самой сложной ситуация была в пригороде Авдеевки. Здесь боевики били из минометов калибров 120 и 82 мм. Кроме того, сепаратисты стреляли в районе Песков и Зайцево из БМП, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

На Луганском направлении террористы били 7 раз.

«Самой напряженной ситуация вчера была в районе Бахмутской трассы, где противник из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал украинских воинов, которые держат оборону возле поселка Крымское», — заявили в штабе.

Из минометов и противотанковых гранатометов боевики совершили плотный обстрел украинских опорных пунктов возле Троицкого. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов сепаратисты обстреляли оборонительные укрепления сил АТО возле Станицы Луганской.

Источник: ghall.com.ua