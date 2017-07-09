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Архив - Донецкая область

У Покровську маленький хлопчик отруївся засобом проти комах

09.07.2017 21:01
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У Покровську маленький хлопчик отруївся засобом проти комах

До Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря дитячої лікарні м. Краматорська про те, що до них із гострим побутовим отруєнням потрапив півторарічний хлопчик.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що молода родина з малюком проживають спільно з батьками у квартирі багатоповерхового будинку. Бабуся маленького хлопчика вирішила потравити комах і насипала отрути на кухні за пральною машинкою на підлогу. Але забула попередити про це своїх родичів.

Дитина, граючись на кухні, побачила щось нове за машинкою і скуштувала його на смак. Це побачила мати хлопчика, яка відразу викликала швидку допомогу. Дитину було госпіталізовано до реанімації інтенсивної терапії КМУ ДТМО м. Краматорська.

Источник: magnolia-tv.com



Теги: Донбасс, отравление, мальчик, мама
 
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