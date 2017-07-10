- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты20:40
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО16:50
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 10 ИЮЛЯ12:33
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"10:50
- Число провокаций в зоне АТО растет: позиции ВСУ попали под минометный обстрел10:20
- Жители юго-востока одинаково винят в войне и Россию, и правительство Украины - опрос23:03
Число провокаций в зоне АТО растет: позиции ВСУ попали под минометный обстрел
На протяжении прошедших суток оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям ВС Украины, из них 10 с использованием минометов различных калибров. Потерь и раненых среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО
Российско-оккупационные войска наращивают свою огневую активность вдоль всей линии соприкосновения. По сравнению с предыдущими днями количество и интенсивность вражеских обстрелов выросли почти вдвое, передает УП.
Приморское направление. На этом участке линии подконтрольные России вооруженные банды 20 раз нарушали режим прекращения огня.
В частности, из 82-мм минометов боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Березового, Новотроицкого, Красногоровки и Новомихайловки.
Там же, а также вблизи Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового и Марьинки, кремлевские наемники вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, на отдельных участках - из вооружения БМП.
Донецкое направление. Здесь пророссийские незаконные вооруженные формирования открывали огонь по подразделениям сил АТО 8 раз.
Почти все эти вооруженные провокации зафиксированы в пригороде Авдеевки. С наступлением сумерек из почти всего имеющегося пехотного вооружения, а также минометов калибров 120 и 82 мм, боевики обстреливали сразу несколько опорных пунктов ВСУ на подступах к этому городу.
Кроме того, уже поздно вечером бандиты из противотанковых гранатометов обстреляли одно из подразделений ВСУ, которое держит оборону неподалеку Верхнеторецкого.
Луганское направление. На данной части фронта зафиксировано 10 фактов применения оружия российско-террористическими бандформированиями.
Обстреляв еще утром из 120-мм минометов позиции ВС Украины в районе Крымского и Новотошковского, оккупанты продолжили обстрелы днем.
В частности, из стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи поселка Желтое, дважды обстреливали защитников Крымского из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Малинового били из подствольных гранатометов.
Вечером бандиты из пехотного вооружения обстреливали укрепления украинских армейцев у Донца и Золотого. Неподалеку Новоалександровки преступники били из БМП. Позиции ВСУ в районе Новозвановки, захватчики поздно вечером обстреляли из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, обстрел, АТО, миномет, ВСУ
- В районе посёлка Широкино весь день идёт бой (ВИДЕО)
- Пресс-центр штаба АТО: 23 января оккупанты произвели 38 обстрелов
- Подробности смертельного обстрела Ясиноватского района
- В районе Майорска обстрелян автобус, есть раненые
- Журналист: слухи о полностью разбитой Авдеевке несколько преувеличены, но 70 снарядов прилетело
- Подробности обстрела Станицы Луганской: есть раненые и повреждения
- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты20:40
- Неизвестные повредили в Хрустальном трансформатор, оставив без света 6 тысяч абонентов17:35
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО16:50
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 10 ИЮЛЯ12:33
- В Луганске прогремели два взрыва10:55
- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Від Ради вимагають заборонити в Україні культовий російський мультфільм08:52
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- СНБО одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на госгранице к 1 января 2018 года, - Турчинов. ВИДЕО07:48
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- БПП избавился от очередного нардепа22:41
- Безвіз: як отримати біометричний закордонний паспорт без черги22:25
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО
- Богатый урожай: как сильно подорожает хлеб