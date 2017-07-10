Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО

10.07.2017 16:50

В результате боевых действий на Донбассе на некоторых шахтах перестали откачивать воду, которая имеет некую степень радиоактивности, что послужило причиной ее подъема на поверхность. Также вода следом за собой подымает на поверхность и газ метан.

Об этом говорится в сюжете журналистов ICTV, который опубликован на YouTube, информирует Апостроф.

Газ метан не имеет ни цвета, ни запаха, но является чрезвычайно взрывоопасным. Отмечается, что, если не выкачивать воду из одной шахты, то она может затапливать и соседние – по принципу сообщающихся сосудов.

Также воду перестали откачивать из шахты "Юных коммунаров" (Енакиево, подконтрольная боевикам "ДНР" территория), где в 1979 году провели подземный ядерный взрыв с целью дегазации.

Так, если зараженная вода попадет в реку Северский Донец, то затем она может попасть в российскую реку Дон, а затем и в Азовское море. Кроме этого, Северский Донец является основным источником питьевой воды для Донбасса.

Источник: http://sprotyv.info