Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"

10.07.2017 10:50

Задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ, сообщает ТСН.

"Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России - ред.)", - рассказал Агеев.

Также он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

Он подробно раскрыл схему отправки российских военных из Ростовской области на Донбасс. Такие операции регулярные, и оккупанты называют их кодовым словом "Рейс".

Напомним, 24 июня украинские военнослужащие в районе проведения Антитеррористической операции обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника и взяли в плен группу боевиков, один из них - россиянин из Алтайского края.