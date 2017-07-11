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Диверсанты хотели сорвать фестиваль в Мариуполе
О задержании диверсантов заявили в полиции. В Мариуполе пресекли попытки проникновения нескольких диверсионных групп на музыкальный фестиваль "MRPL City 2017". Об этом написал в Facebook руководитель областной полиции Вячеслав Аброськин.
"C 7 по 9 июля 2017 года, в двух десятках километров от линии реальной некиношной войны, проходил фестиваль праздники и музыки в Мариуполе для наших жителей Донецкой области, для всех граждан Украины. От восьми до десяти тысяч гостей праздника ежедневно, и полиция Донетчины с охраной общественного порядка справилась на "отлично", - пишет Аброськин.
По его словам, правоохранители доказали, что способны обеспечить порядок во время подобных массовых мероприятий в непосредственной близости к боевикам.
"На первый взгляд, рядовым гражданам кажется, что безопасность такого большого и массового по посещению людьми мероприятия ограничивалась только наличием тех видимых сил и средств, которые были задействованы в обеспечении охраны общественного порядка в Мариуполе. Это ошибочное представление. Такой результат мы достигли благодаря совместной работе, которая была проведена на территории всей области полицией Донецкой области, СБУ, Нацгвардией и военной службой правопорядка.
Это была подготовительная работа, направленная на недопущение диверсионных групп на подконтрольную территорию области с оккупированных городов, а они, поверьте, были и не одна, придет время и мы об этом расскажем. Это и проведение зачисток в населенных пунктах, приближенных к линии разграничения. Это активная работа на всех блокпостах и контрольных пунктах, расположенных на территории области", - добавил Аброськин.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, полиция, фестиваль, СБУ, Аброськин, нацгвардия, диверсанты
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