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Архив - Донецкая область

"Меняю туфли на гречку": как выживают местные жители в "ДНР"

11.07.2017 21:12
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"Меняю туфли на гречку": как выживают местные жители в "ДНР"

На сегодняшний день жители оккупированных территорий Донбасса пытаются выжить, обменивая вещи на продукты. Об этом сообщает Depo.ua.

Так, журналисты издания проанализировали объявления с оккупированных территорий на популярном сайте бесплатных объявлений.

Отмечается, что в разделе, где пользователи предлагают свои товары на обмен, появилось огромное число объявлений об обмене ценных вещей на продукты питания.
Обычно в этом разделе обмениваются детской одеждой или вещами, которые не подошли по размеру, игрушками с "киндер-сюрпризов", аксессуарами, косметикой, парфюмерией и посудой.

"А у жителей Донбасса другие дела и игры. Три года назад они обменяли свое государство на причудливые обещания русского мира. А теперь меняют свою одежду и игрушки своих детей, чтобы не умереть с голоду", - пишут журналисты, прилагая скриншоты с сайта объявлений.



Теги: Россия, Донбасс, обмен, продукты, товар, оккупация, ДНР
 
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