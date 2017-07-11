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России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену
Президент Российской Федерации Владимир Путин имел достаточное количество времени для того, чтобы оказать необходимое влияние на боевиков "Л/ДНР" и вывести свои войска из Украины, поэтому теперь в ход должны идти решительные меры. Экс-генеральный секретарь НАТО и советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен уверен, что при нынешнем состоянии дел президента РФ Путина ничто не заставляет выполнять минские соглашения.
"Россия имела более чем достаточно времени, чтобы прекратить боевые действия на востоке Украины", - отметил он. По его словам, для более жесткого давления на Кремль Западу необходимо повысить ставки. "Мы хотим продолжать минский процесс, но пока мы не повысим цену для Путина, я не уверен, что он будет выполнять "Минск" и уважать международное право", - сделал вывод Расмуссен.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, НАТО, Минские договоренности
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