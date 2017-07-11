Российским военным на Донбассе принудительно выдают паспорта «ДНР» - ГУР

11.07.2017 14:29

Российским военным на оккупированной части Донецкой области в срочном порядке меняют документы на паспорта и удостоверения «ДНР». Об этом сообщает fakty.ua с ссылкой на пресс-службу ГУР Министерства обороны Украины в Facebook.

«С целью сокрытия фактов пребывания на временно оккупированных территориях Востока Украины военнослужащих ВС РФ и российских наемников продолжается изъятие личных документов (паспортов и военных билетов). Взамен изъятых документов в 1 АК (Донецк) ВС РФ во внеочередном порядке осуществляется оформление и выдача паспортов т.н. „ДНР“ по предоставленным спискам подразделений », — говорится в сообщении.