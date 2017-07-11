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СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 11 ИЮЛЯ

11.07.2017 16:29
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СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 11 ИЮЛЯ

Контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, больших очередей нет.

Сегодня утром проезда на момент открытия со стороны неконтролируемой территории перед КПВВ «Майорск» ожидало 50 машин, из них больше 10 постоянные перевозчики, едущие в Бахмут ежедневно.

Со стороны Бахмута аналогичная ситуация, из 65 ожидающих автомобилей, 10 – перевозчики. Очевидцы сообщают, что микроавтобусы все также едут по «зеленому» корридо. А если им и приходится ожидать, то только запуска партий машин в зону контроля.

Пешеходов утром больше с неконтролируемой территории, а после обеда картина меняется – едут из Украины. В Бахмуте вновь гостиница заполнена жителями соседних городов ( Горловки, Енакиево). Но теперь приезжают на несколько дней.

На КПВВ «Марьинка» тоже особой нагрузки нет, можно даже отметить снижение автомобильного и пешеходного потока.. По сообщению погранслужбы, утром проезда ожидало со стороны Донецка и в обратном направлении по 100 машин.



Теги: Украина, Донбасс, Марьинка, пограничники, Майорск, КПВВ
 
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